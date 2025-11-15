قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو

قال اللواء أركان حرب، أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، إن التنمية التي تشهدها الدولة تشارك فيها القوات المسلحة والجيش الثالث كجزء من هذه المنظومة من خلال تهيئة البيئة الأمنية المناسبة لتنفيذ المشروعات.

وأضاف اللواء أحمد مهدي سرحان، في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "الحياة"، أن الجيش الثالث الميداني كان له دور في تنمية المشروعات في سيناء تحت مظلة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ محطات تحلية ومحطات صرف صحي وشبكات الطرق وإنشاء التجمعات التنموية.

وتابع: الجيش الثالث الميداني ساهم في تحسين أحوال المعيشة من خلال بروتوكولات تعاون مع محافظة السويس، وتطوير ورفع كفاءة لأكثر 150 عمارة في مناطق مختلفة في السويس، وتوصيل المياه لحي فيصل وإحلال وتجديد شبكة الطرق في حي فيصل.

وأشار إلى أنه تم تطوير المستشفى الجامعي وأنشئ المدينة الجامعية من العدم التابعة لجامعة قناة السويس.

كما ساهم الجيش الثالث الميداني في المبادرة الرئاسية وهي مبادرة “حياة كريمة”.