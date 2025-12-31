قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران للشحن الجوي تطلق برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن لعام 2026

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن إطلاق برنامج تحفيزي جديد لوكلاء الشحن تحت اسم EGYPTAIR Cargo Loyalty Program، وذلك في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى دعم الشراكة مع وكلاء الشحن وزيادة حجم المبيعات. ويهدف البرنامج إلى تحفيز الوكلاء على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات من خلال نظام حوافز واضح يعتمد على الأداء الفعلي.

وفي إطار حرص الشركة على إبراز الوكلاء المتميزين، سيتم إدراج اسم الوكيل والاسم التجاري الخاص به على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي تحت مسمى "شركاء برنامج انطلاقة الشحن الجوي".

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، أن برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن يجسد أهمية التوجه الإستراتيجي نحو تعظيم الاستفادة من قطاع الشحن الجوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الإقتصادى، وأضاف عادل إن شركة مصر للطيران للشحن الجوي تمثل ركيزة أساسية في دعم التجارة الدولية، وقد حرصنا على تطوير منظومة متكاملة للشحن الجوي لتعزز من كفاءة الأداء التجاري وتدعم شركاءنا من وكلاء الشحن، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة الشحن الجوي عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعكس مدى الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المهنية، وتعزيز التعاون مع شركائنا فى الشحن الجوى لترسيخ مكانة مصر للطيران كأحد الكيانات الرائدة في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي."

ومن جانبه، صرح الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، قائلًا: “يأتي إطلاق البرنامج تأكيدًا لالتزامنا بدعم وكلاء الشحن باعتبارهم شركاء النجاح الأساسيين في منظومة الشحن الجوي، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحفيز الأداء التجاري، وتعظيم العائد المشترك، وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والشفافية، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر للطيران للشحن الجوي على المستويين المحلي والدولي.”

وأوضح الطحطاوي أن البرنامج يعكس رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير منظومة الشحن الجوي وتعظيم الإيرادات، مؤكدًا استمرار الشركة في تقديم حلول تحفيزية مبتكرة تسهم في دعم نمو الأعمال وتحقيق قيمة مضافة حقيقية لجميع الشركاء.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى استمرار دعم المجموعة لشركاتها التابعة من خلال خطط تطوير طموحة وبرامج تحفيزية متكاملة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرسخ مكانة مصر للطيران كشركة وطنية رائدة في مجال النقل الجوي والشحن.

ومن المقرر تطبيق برنامج EGYPTAIR Cargo Loyalty Program اعتبارًا من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في إطار الخطة الشاملة للشركة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز مكانتها في سوق الشحن الجوي محليًا ودوليًا.

مصر للطيران مصر للطيران للشحن الجوي EGYPTAIR Cargo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

ترشيحاتنا

آلام الظهر من الأسباب إلى العلاج الشامل.. دليل صحي لتخفيف الألم والوقاية

أوجاع الظهر من الأسباب إلى العلاج الشامل.. دليل صحي لتخفيف الألم والوقاية

الألماس

العلماء كشفوا السر.. كيف يمكن العثور على أماكن الألماس بسهولة؟

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. متى يحصل المستأجر على شقة بديلة؟

بالصور

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد