الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا
رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة
محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر
أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد
الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس مصر للطيران: شركتنا تمتلك طاقات بشرية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو

الطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي

وجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الشكر لجميع العاملين بمصر للطيران على ما بذلوه من جهود خلال العام المنتهي 2025، والذي انعكست بدورها على النجاحات التي حققها الناقل الوطني.

قال الطيار أحمد عادل، في رسالته للعاملين بمصر للطيران: “ ونحن نستقبل عامًا جديدًا، يسعدني أن أتقدم إليكم جميعًا، ولأُسَرِكم الكريمة، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، راجيًا لكم من الله عز وجل دوام الصحة والتوفيق، ولشركتنا الوطنية مزيدًا من النجاحات والتقدم، وإذ نطوي صفحة تحديات ونجاحات مُشرّفة لعام مضى، فإنني لا بد أن أتوقف معكم لأعرب لكل فرد منكم عن تقديري العميق لجهودكم المضنية، وعملكم المُخلِص من أجل شركتنا الحبيبة”.

وأضاف رئيس مصر للطيران: “لقد كان عطاؤكم المستمر دافعًا أساسيًا لاستمرار مسيرة السعي نحو تعزيز مكانة مصر للطيران وريادتها، رغم الصعوبات والتحديات التي تعيشها صناعة النقل الجوي العالمي، وعلى رأس هذه التحديات كان - وما زال - تأخر سلاسل التوريد، التي ربما تعرقل مخططات كبرى شركات الطيران في العالم، وكذا ارتفاع تكاليف التشغيل. ورغم هذا، أثبتم - كعهدكم دائمًا - أن مصر للطيران تمتلك طاقات بشرية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، من خلال التخطيط الجيد، والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، وهو ما انعكس في تحقيق مؤشرات أداء إيجابية حظيت بإشادات دولية واسعة النطاق، رغم الظروف العالمية”.

وتابع: “الزميلات والزملاء.. إن الجهد المُشرّف الذي بذلتموه خلال العام الماضي في مختلف مواقع العمل كان له بالغ الأثر في تحقيق نتائج مُشرفة، وتعزيز ثقة عملائنا وشركائنا بنا، وهو ما يعكس روح الانتماء والمسؤولية التي يتميز بها أبناء هذا الصرح الوطني العريق، ولهذا كله، أجدني متفائلاً مع مطلع العام الجديد، وكلي ثقة في الله ، وفي إخلاصكم وقدراتكم، وأدعوكم جميعًا أن نستقبل العام الجديد بعزيمة متجددة، وإصرار على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث، التي بدأناها سويا، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات، بما يُواكب المعايير العالمية لصناعة الطيران". 

واستكمل: “إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعًا بذل المزيد من العطاء، والعمل بروح التعاون والإيثار، حتى نرسخ مكانة مصر للطيران كناقل وطني جدير بأن يشرُّف برفع اسم مصر بين السحاب، وقبل أن يبدأ العام الجديد بآماله وتطلعاتنا اللامحدودة، فإنني على ثقة بأن مصر للطيران قادرة - بإذن الله - على مواصلة مسيرة العمل والتقدم بما تمتلكه من كوادر وطنية متميزة، وعزم قوي لأبنائها، لتبقى سفيرًا يحمل اسم مصر على جناحيه، ويعكس الثقة والمصداقية، ويُعزّز حضورها في المحافل الدولية. وكل عام وأنتم ، ومصرنا الحبيبة وشركتنا الوطنية مصر للطيران بخير”.

مصر للطيران

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

