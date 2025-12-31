محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة

أكد المخرج والمؤلف والمنتج محمد صيام، أن فيلمه الأخير كولونيا يمثل مشروعًا فنيًا متكاملًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه تحمّل مسؤولية العمل من الألف إلى الياء.



وقال صيام، خلال لقائه مع الإعلامي شريف بديع في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الضغوط الأكبر التي واجهته كانت في جانب الإنتاج، خاصة مع مشاركته الإنتاجية مع المنتج محمد حفظي.

وأشار إلى أن التجربة كانت شاقة لكنها ثرية على المستويين الفني والمهني.

وأضاف أن فيلم «كولونيا» ضم مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم أحمد مالك ومايان السيد، معتبرًا أن الفيلم يمثل تجربة إنتاجية مختلفة آمن بها جميع المشاركين في العمل منذ بدايتها