الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عرض كولونيا في أيام قرطاج السينمائية.. الليلة

فيلم كولونيا
فيلم كولونيا
قسم الفن

يعرض في أيام قرطاج السينمائية اليوم الفيلم المصري كولونيا للمخرج محمد صيام، وهو ينتمي إلى نوعية الدراما العائلية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، في محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.
 

الفيلم بطولة أحمد مالك وكامل الباشا، إلى جانب مايان السيد، دنيا ماهر، هالة مرزوق وعبيد عناني، وقد حصد الفيلم جائزة الجمهورقبل أيام بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

افتتحت الدورة السادسة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية مساء السبت 13 ديسمبر 2025 في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس في احتفال رسمي شارك فيه عدد كبير من صناع السينما التونسية والعربية والأفريقية إلى جانب ضيوف مشاركين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية، في حدث يؤكد المكانة المرموقة التي يحتلها المهرجان في المشهد السينمائي العربي والأفريقي والدولي.
 

جاء حفل الافتتاح متنوعًا بين عروض سينمائية وفقرات موسيقية وتكريمات، حيث بُدئ بالعرض الخاص لفيلم فلسطين 36 للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، في عرضه الأول ضمن فعاليات المهرجان، بحضور فريق العمل وعدد من نجوم السينما المشاركة.  
 

كما تضمنت فقرات الحفل تحية للراحل الفنان زياد الرحباني، حيث عُرض مقطع من فيلم نهلة للمخرج الجزائري فاروق بلوفة، تبعه عرض موسيقي قدمه عمر الواعر ومريم العبيدي على آلة البيانو بأغنيتي خدني معك يا حب وبلا ولاشي التي تُجسد الحنين للموسيقى المتفردة لموسيقار ترك إرثًا فنيًا مؤثرًا في الذاكرة السينمائية العربية.

أرشيفية

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

المتهمين

