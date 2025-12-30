قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فن وثقافة

طرح البوسترات الفردية لـ كولونيا قبل طرحه بالسنيمات

فيلم كولونيا
فيلم كولونيا
يمنى عبد الظاهر

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «كولونيا»، عن البوسترات الرسمية للعمل، المقرر طرحه فى 7 يناير المقبل، والذى يضم عددًا كبيرًا من الفنانين بينهم أحمد مالك، وكامل الباشا، إذ يسلط الفيلم الضوء على قصة إنسانية نكتشفها ضمن الأحداث.

وبدت البوسترات الفردية للعمل، مختلفة وكأنها فى زمن سابق، واعتمدت اللون الأحمر، وظهر فيها مالك، كامل الباشا، ومايان السيد، وصمم البوسترات كريم آدام، ويُطرح الفيلم فى الوطن العربى في 15 يناير المقبل.

ومؤخرًا، أُطلق الإعلان الرسمى لفيلم «كولونيا» للمخرج محمد صيام، وتنفيذ ماركوس عريان، وذلك قبل عرض الفيلم يوم 7 يناير فى جميع دور العرض بمصر و15 يناير فى العالم العربي، والذى يقدم لمحة سريعة عن أحداث الفيلم التى تدور خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهم وخلافاتهما وصورتهما عن بعضهما البعض، فى محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

كولونيا» شارك فى العديد من المهرجانات وحصل على عدد من الجوائز، منها جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وجائزة الإنجاز الإبداعي التى حصل عليها أحمد مالك عن دوره فى الفيلم بمهرجان فجر السينمائي الدولي

وحصل أيضًا على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائى.

كما فاز الفيلم بجائزتين فى مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط– سينما ميد هما الجائزة الكبرى وجائزة سينى أوروبا إلى جانب جائزة أفضل ديكور من أيام قرطاج السينمائية لعاصم علي.

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
قهوة الصباح
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
