طرح البوسترات الفردية لـ كولونيا قبل طرحه بالسنيمات

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «كولونيا»، عن البوسترات الرسمية للعمل، المقرر طرحه فى 7 يناير المقبل، والذى يضم عددًا كبيرًا من الفنانين بينهم أحمد مالك، وكامل الباشا، إذ يسلط الفيلم الضوء على قصة إنسانية نكتشفها ضمن الأحداث.

وبدت البوسترات الفردية للعمل، مختلفة وكأنها فى زمن سابق، واعتمدت اللون الأحمر، وظهر فيها مالك، كامل الباشا، ومايان السيد، وصمم البوسترات كريم آدام، ويُطرح الفيلم فى الوطن العربى في 15 يناير المقبل.

ومؤخرًا، أُطلق الإعلان الرسمى لفيلم «كولونيا» للمخرج محمد صيام، وتنفيذ ماركوس عريان، وذلك قبل عرض الفيلم يوم 7 يناير فى جميع دور العرض بمصر و15 يناير فى العالم العربي، والذى يقدم لمحة سريعة عن أحداث الفيلم التى تدور خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهم وخلافاتهما وصورتهما عن بعضهما البعض، فى محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

كولونيا» شارك فى العديد من المهرجانات وحصل على عدد من الجوائز، منها جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وجائزة الإنجاز الإبداعي التى حصل عليها أحمد مالك عن دوره فى الفيلم بمهرجان فجر السينمائي الدولي

وحصل أيضًا على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائى.

كما فاز الفيلم بجائزتين فى مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط– سينما ميد هما الجائزة الكبرى وجائزة سينى أوروبا إلى جانب جائزة أفضل ديكور من أيام قرطاج السينمائية لعاصم علي.