كولونيا يحصل على جائزة الجمهور بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

حصد الفيلم المصري كولونيا للمخرج من بطولة أحمد مالك، ومحمد صيام، جائزة الجمهور من "فيلم العلا" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وينتمى فيلم كولونيا إلى نوعية الدراما العائلية، حيث تدور أحداثه فى ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما وخلافاتهما، ومحاولة تصفية الحسابات بينهما فى محاولة لترميم ما كسره الزمن.

وحصل فيلم كولونيا على دعم من الصندوق الأحمر السينمائى، ومنصة Sorfond، والصندوق النرويجى الجنوبى للفيلم، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وVisions Sud Est، ومعهد الدوحة للأفلام، وبرنامج «فاينال كت» فى مهرجان فينيسيا السينمائى، ومنصة سينى الجونة التابعة لمهرجان الجونة السينمائى، ومنصة مالمو للمشاركة فى الإنتاج، والمعهد السويدى للفيلم، وبرنامج «Eastern Promises» فى مهرجان كارلوفى فارى، وملتقى القاهرة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

يهدف المهرجان الى دعم صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال عرض افلام عربية وعالمية مختارة، وتشجيع المواهب الصاعدة من خلال برامج متخصصة تشمل ورش عمل وندوات وجلسات حوارية مع ابرز النجوم وصناع الافلام. كما يخصص المهرجان مسابقات للافلام الطويلة والقصيرة، ويقدم مبادرات تطويرية مثل معامل البحر الاحمر التي تتيح فرصا تدريبية واحترافية لصناع المحتوى.

يحظى المهرجان باهتمام دولي واسع نظرا لاستقطابه نجوم السينما العالميين والمخرجين المرموقين من مختلف دول العالم. وتتميز دوراته بعروض السجادة الحمراء التي تجمع نخبة من الفنانين، اضافة الى تقديم مجموعة متنوعة من الافلام التي تشمل الانتاجات الجديدة والاعمال الكلاسيكية المرممة والافلام المستقلة. ويواصل مهرجان البحر الاحمر تعزيز مكانته على الخريطة العالمية كحدث سينمائي يجمع بين الاحتفاء بالفن السابع ودعم صناعة السينما في المنطقة.