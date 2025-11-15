قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو

قال اللواء أركان حرب، أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، إن القيادة العامة لديهم اهتمام كبير بإعداد الفرد المقاتل بداية من انتقاء الأفراد حتى توجيهه طبقا لقدراته.

وأضاف اللواء أحمد مهدي سرحان، في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "الحياة"، أننا نمنح الفرد المقاتل قدر من المعرفة وتسليحه بالعلم حتى نصل في النهاية إلى درجة الاحتراف والقدرة على تنفيذ المهام في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن هناك إصرار من القيادة العامة والقيادة السياسية على التطوير ونظم التسليح والمعدات وفكر الفرد المقاتل.

وأوضح أن التوعية شئ أساسي مع جميع الأفراد ويجب إعلام الأفراد بما يدور حولهم ولا ينعزلوا عن العالم الخارجي خاصة في ظل الظروف التي نعيشها.

