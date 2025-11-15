أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة عكفت على تطوير منطقة الفسطاط والقضاء على العشوائية فيها وتم وضع مخطط كامل لتطويرها .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أجهزة الدولة استمرت في العمل لمدة عام ونصف لإزالة القمامة من منطقة الفسطاط".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: “القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار لكن الدولة عكفت على تطوير العشوائيات وتطوير الفسطاط بشكل كامل”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لازم إحنا كشعب نعرف الدولة عملت إيه عشان تطور منطقة الفسطاط وعين الصيرة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "تم إنشاء محور مروري كبير في منطقة الفسطاط التي يتواجد فيها متحف الحضارات وأصبحت منطقة تليق بمصر".