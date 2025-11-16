الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر

يقدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، ويتناول خلالها مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

عودة الفسطاط بعد تطويرها

وفي حلقة أمس؛ أكد الإعلامي أحمد موسى أن القاهرة تعود إلى رونقها من جديد مع عودة الفسطاط بعد تطويرها، قائلاً: «الدولة تبذل جهد هائل وكبير، الدولة مش بترمي فلوس في الأرض، الرئيس السيسي وعد بالتطوير، أهو مفيش حتة مفيش فيها تطوير».