أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل

أشاد الإعلامي أحمد موسى بأداء فريق الزمالك في مباراته الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل جيد رغم الظروف الصعبة والمشكلات التي يمر بها في الفترة الحالية.

قال موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد: "رغم كل الظروف اللي فيها الزمالك، إلا إنه لعب كويس وقدّم مباراة محترمة، وكان عنده روح عالية داخل الملعب".

الصرامة والانضباط

وأضاف أن الحكم التركي الذي أدار اللقاء كان يتمتع بقدر كبير من الصرامة والانضباط، قائلاً: "الحكم ده مافيش عنده هزار.. أي حاجة بيشوفها بينذر فورًا، وما بيسبش حاجة تعدي".

وتابع موسى: "العدالة كانت واضحة جدًا في المباراة، ومافيش أي حد قدر يقرب من الحكم أو يحاول يؤثر عليه، لأن الراجل واضح وحازم".

التحكيم العادل

واختتم حديثه مؤكدًا أن التحكيم العادل هو ما تحتاجه كرة القدم دائمًا، قائلاً: "لا مجال في أي وقت للمجاملة في التحكيم.. واللي شفناه النهارده نموذج للتحكيم النزيه والعادل."