عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
توك شو

العلاقة وجودية.. أحمد موسى: ناخد بالنا من أبواق الإخوان الساعية لإحداث فتنة بين مصر والسعودية

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

حذر الإعلامي أحمد موسى، من محاولات الإخوان إحداث فتنة بين مصر والسعودية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لازم ناخد بالنا من ابواق تنظيم الإخوان الإرهابي التي تحاول  إحداث فتنة بين مصر والمملكة العربية السعودية".

وأضاف  :"  الإخوان مش عايزين أي تعاون او تنسيق بين مصر وأي دولة عربية وفي مقدتمتهم السعودية ".


وتابع  الإخوان يضربوا في صميم العلاقات المصرية السعودية وبعض الناس قد تنساق خلفهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  العلاقة بين مصر والسعودية وجودية وتاريخية والعلاقة بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين  وولي العهد السعودي لا تقبل التشكيك والجدل ".

ولفت : مرة شفت بعيني حجم الحفاوة والتقدير لمصر والشعب المصري وتقدير كبير لحضارة وتاريخ مصر ". 
 

