العلاقة وجودية.. أحمد موسى: ناخد بالنا من أبواق الإخوان الساعية لإحداث فتنة بين مصر والسعودية

حذر الإعلامي أحمد موسى، من محاولات الإخوان إحداث فتنة بين مصر والسعودية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم ناخد بالنا من ابواق تنظيم الإخوان الإرهابي التي تحاول إحداث فتنة بين مصر والمملكة العربية السعودية".

وأضاف :" الإخوان مش عايزين أي تعاون او تنسيق بين مصر وأي دولة عربية وفي مقدتمتهم السعودية ".



وتابع الإخوان يضربوا في صميم العلاقات المصرية السعودية وبعض الناس قد تنساق خلفهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" العلاقة بين مصر والسعودية وجودية وتاريخية والعلاقة بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي لا تقبل التشكيك والجدل ".

ولفت : مرة شفت بعيني حجم الحفاوة والتقدير لمصر والشعب المصري وتقدير كبير لحضارة وتاريخ مصر ".

