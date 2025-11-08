في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على توافد أعداد كبيرة من المصريين والسائحين على المتحف المصري الكبير ومنطقة الاهرامات.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما رجعت من العمرة انهاردة لقيت أعداد كبيرة من السائحين في مطار القاهرة عايزين يروحوا المتحف المصري الكبير".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مطار القاهرة كله على بعضه كان به أعداد كبيرة من السائحين وربنا يحفظ بلدنا ومش عايزين حسد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أنا كنت متأكد من إن شعبنا كله رايح يتفرج على المتحف المصري الكبير ".

وأكمل أحمد موسى:" أعداد زوار المتحف المصري الكبير في العطلات الرسمية الجمعة والسبت لن تزيد عن 30 ألف زائر".



