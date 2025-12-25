حافظ على هدوئك.. تعمل ايه لو إطار سيارتك انفجر على الطريق؟

تتعرّض السيارات للكثير من الحالات الطارئة ومنها، انفجار إطار السيارة ، وفي هذه الحالة يجب الحافظ على هدوئك، بجانب التمسك بـ عجلة القيادة بقوة لتثبيت السيارة .

وبعدها قم برفع قدمك عن البنزين تدريجياً ولا تقوم بالضغط علي الفرامل فجأة، وشغل الأضواء التحذيرية، ومن ثم توجه ببطء إلى جانب الطريق الآمن لتتوقف تماماً، وبعدها قم بتغيير الإطار أو اطلب المساعدة.

- تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق :

حافظ على هدوئك

عند الشعور بانفجار اطار السيارة يجب الحفاظ علي الهدوء لان الذعر هو العدو الأول، وسيطر على أعصابك، حتي تتمكن من التصرف جيدا لإيقاف السيارة .

أمسك عجلة القيادة بقوة

لتثبيت مسار السيارة ومنع الانحراف المفاجئ يجب التمسك باليدين جيدا بعجلة القيادة، حتي لا تنحرف منك السيارة وتنقلب .

ارفع قدمك عن دواسة البنزين

في حالة الشعور بنفجار اطار السيارة دع السيارة تبطئ سرعتها بنفسها، وتجنب الضغط على الفرامل تماماً في البداية، لان ذلك يسبب انقلاب السيارة.

ابق في مسارك

لا تحاول تغيير المسار فجأة، حافظ على سير السيارة مستقيمًا حتي تتوقف من تلقاء نفسها .

شغل الأضواء التحذيرية

لتنبيه السائقين الآخرين لوجود مشكلة قم بتشغيل الأضواء التحذيرية .

استخدم الغيار الأقل

عند انخفاض السرعة، يمكن تقليل الغيار لتخفيض السرعة تدريجياً للمساعدة في التباطؤ، وذلك في السيارات التي تعمل بناقل حركة مانيوال .

استخدم الفرامل برفق

بعد أن تنخفض السرعة إلى مستوى آمن يصل إلي 50 كم/ساعة أو أقل، يمكنك الضغط برفق على الفرامل لتوقف السيارة تماما .

توجه إلى جانب الطريق

بمجرد أن تصبح السرعة آمنة، وجه السيارة ببطء نحو أقصى اليمين أو اليسار، بعيداً عن حركة المرور، وتوقف في مكان آمن قدر الإمكان.

تشغيل أضواء الطوارئ

أضواء الخطر ضرورية لتنبيه الآخرين عند تغير الإطار التالف .

بعد التوقف

قم بتقييم الوضع، وتشغيل المثلث التحذيري، وقم بتغير الإطار التالف او قم بطلب المساعدة لتبديل الإطار .