قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
مصطفى محمد يشارك في مران منتخب مصر.. هل يلحق مباراة جنوب أفريقيا؟
بيان أوروبي كندي مشترك : نطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية
مرشح مدعوم من ترامب يفوز برئاسة هندوراس.. من هو نصري عصفورة؟
وزير التربية والتعليم: منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس.. وهذه رسالتي للأهالي |فيديو
13.3 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 10 أشهر
بشهادة "صندوق النقد".. مدبولي: الاقتصاد المصري على أعتاب انطلاقة جديدة وقوية
حافظ على هدوئك.. تعمل ايه لو إطار سيارتك انفجر على الطريق؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حافظ على هدوئك.. تعمل ايه لو إطار سيارتك انفجر على الطريق؟

تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق
تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق
إبراهيم القادري

تتعرّض السيارات للكثير من الحالات الطارئة ومنها، انفجار إطار السيارة ، وفي هذه الحالة يجب الحافظ على هدوئك، بجانب التمسك بـ عجلة القيادة بقوة لتثبيت السيارة .

تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق 

وبعدها قم برفع قدمك عن البنزين تدريجياً ولا تقوم بالضغط علي الفرامل فجأة، وشغل الأضواء التحذيرية، ومن ثم توجه ببطء إلى جانب الطريق الآمن لتتوقف تماماً، وبعدها قم بتغيير الإطار أو اطلب المساعدة.

-  تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق  :

تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق 

حافظ على هدوئك

عند الشعور بانفجار اطار السيارة يجب الحفاظ علي الهدوء لان الذعر هو العدو الأول، وسيطر على أعصابك، حتي تتمكن من التصرف جيدا لإيقاف السيارة .

أمسك عجلة القيادة بقوة

لتثبيت مسار السيارة ومنع الانحراف المفاجئ يجب التمسك باليدين جيدا بعجلة القيادة، حتي لا تنحرف منك السيارة وتنقلب .

ارفع قدمك عن دواسة البنزين

تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق 

في حالة الشعور بنفجار اطار السيارة دع السيارة تبطئ سرعتها بنفسها، وتجنب الضغط على الفرامل تماماً في البداية، لان ذلك يسبب انقلاب السيارة.

ابق في مسارك

لا تحاول تغيير المسار فجأة، حافظ على سير السيارة مستقيمًا حتي تتوقف من تلقاء نفسها .

شغل الأضواء التحذيرية

لتنبيه السائقين الآخرين لوجود مشكلة قم بتشغيل الأضواء التحذيرية .

استخدم الغيار الأقل

تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق 

عند انخفاض السرعة، يمكن تقليل الغيار لتخفيض السرعة تدريجياً للمساعدة في التباطؤ، وذلك في السيارات التي تعمل بناقل حركة مانيوال .

استخدم الفرامل برفق

بعد أن تنخفض السرعة إلى مستوى آمن يصل إلي 50 كم/ساعة أو أقل، يمكنك الضغط برفق على الفرامل لتوقف السيارة تماما .

توجه إلى جانب الطريق

بمجرد أن تصبح السرعة آمنة، وجه السيارة ببطء نحو أقصى اليمين أو اليسار، بعيداً عن حركة المرور، وتوقف في مكان آمن قدر الإمكان.

تشغيل أضواء الطوارئ

تعمل ايه لو اطار سيارتك انفجر علي الطريق 

أضواء الخطر ضرورية لتنبيه الآخرين عند تغير الإطار التالف .

بعد التوقف

قم بتقييم الوضع، وتشغيل المثلث التحذيري، وقم بتغير الإطار التالف او قم بطلب المساعدة لتبديل الإطار .

الحالات الطارئة انفجار إطار السيارة عجلة القيادة تثبيت السيارة الضغط علي الفرامل تغيير الإطار دواسة البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

متحف

"طلعت مصطفى" تؤكد تبنيها رؤية تنموية تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

وزارة الثقافة المصرية تكرم مكتبة الإسكندرية

وزارة الثقافة المصرية تكرم مكتبة الإسكندرية لدورها في دعم مسيرة الخط العربي

الرئيس السيسي

وزير التعليم: الرئيس السيسي متابع العملية التعليمية بشكل دقيق جدًا

بالصور

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير
هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير
هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد