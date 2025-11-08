أحمد موسى: إحنا كسبانين مليارات الدولارات من الاستثمارات في الساحل الشمالي الغربي

علق الإعلامي أحمد موسى، على الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم في مطروح.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي“ المذاع على قناة “صدى البلد”: ”الساحل الشمالي الغربي اصبح به أهم الاستثمارات سواء رأس الحكمة أو علم الروم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مصر تقدم أفضل مستوى من الاستثمارات المتميزة في المنطقة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "منطقة الساحل الشمالي الغربي يشهد تنمية كبيرة والعالم كله رايح للاستثمار في الساحل الشمالي الغربي".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" إحنا كسبانين مليارات الدولارات مش خسرانين من وراء تنفيذ المشروعات الاستثمارية هناك".