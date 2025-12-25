وزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية من أهم أدوات دعم السياسة الخارجية .. زيارات الوفود أسهمت في تغيير الصورة الذهنية عن مصر

وزير الخارجية: دعم كامل للدبلوماسية البرلمانية

القصبي:

وزير الخارجية نموذج للسفير الوطني المخلص

الدبلوماسية البرلمانية أداة أساسية للدفاع عن الدولة

تحركات وزير الخارجية أسهمت في إطفاء نيران مشتعلة على حدود الدولة

شهدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي اليوم الخميس، استقبال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك بحضور اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، والنائب محمد كمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، والنائبة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة، وعدد من أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية.

وزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية تمثل أحد أهم أدوات السياسة الخارجية المصرية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أحد أهم أدوات السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن الدكتور عبد الهادي القصبي قاد على مدار السنوات الماضية وفودًا برلمانية خارجية بالغة الأهمية، بواقع أربع وفود سنويًا، كان لها دور مؤثر في تعديل المواقف داخل البرلمانات الدولية وتغيير الصورة الذهنية المغلوطة عن الدولة المصرية.

وأضاف وزير الخارجية أن التواصل المستمر مع الوفود البرلمانية المصرية بالخارج، ومنها الاتصال الذي أجراه بالوفد المصري خلال وجوده في بروكسل، يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين العمل الدبلوماسي الرسمي والعمل البرلماني، لدعم المصالح الوطنية والدفاع عن قضايا مصر.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت ضرورة ملحة في ظل الاستهداف المستمر من الجماعات الإرهابية المتربصة بالدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تبني مفهوم “الدبلوماسية الوقائية” واستباق الحملات المغرضة عبر تكثيف الزيارات البرلمانية الخارجية والاشتباك الإيجابي مع البرلمانات الدولية.

وشدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على أن مصر عادت بقوة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد فوزها بعضوية المجلس بأغلبية كاسحة بلغت 173 صوتًا، في تقدير واضح للقيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشرفه برئاسة اللجنة العليا لتلك الاستراتيجية .

كما شهد اللقاء إشادة وزير الخارجية والهجرة بدور النائبة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة، وما قدمته من جهود كبيرة خلال فترة توليها المسؤولية، خاصة في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز صورة مصر اقتصاديًا على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أن الدكتور بدر عبد العاطي يمثل نموذجًا مشرفًا للسفير الوطني المخلص، الذي يمتلك عقلية سياسية واعية وأسلوبًا احترافيًا في إدارة ملفي الدبلوماسية السياسية والبرلمانية.

وكيل مجلس الشيوخ: تحركات عظيمة لإطفاء نيران مشتعلة

بدوره، رحب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بوزير الخارجية والهجرة في زيارته الثانية للمجلس، مؤكدًا أن تحركات الدكتور بدر عبد العاطي خلال الفترة الماضية كانت تحركات عظيمة وفاعلة، أسهمت في إطفاء نيران مشتعلة على مختلف الجبهات والحدود التي تواجه الدولة المصرية.

وأشاد العوضي بالدور التشريعي والرقابي للجنة حقوق الإنسان، وبحزمة القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يُعد مصنع الحكماء وقادة الرأي والسياسة، معربًا عن أمله في أن يكون للمجلس دور أكثر تأثيرًا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الحضور في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكثيف الجهود المشتركة للدفاع عن الدولة المصرية ومصالحها العليا في المحافل الدولية، وترسيخ خطاب متوازن يعكس حقيقة الأوضاع في مصر.