وكيل مجلس الشيوخ: المنظمات المشبوهة هاجمت قانون الإجراءات الجنائية

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى صدور قانون الإجراءات الجنائية الذي اعتبره يرسخ المزيد من الحقوق والحريات.

واعتبر العوضي، خلال كلمته على هامش حضور وزير الخارجية اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أن "المنظمات المشبوهة رفضت مشروع القانون"، لافتًا إلى ما وصفه بحملات استهدفت الدولة المصرية.

وأشاد العوضي بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن جميع الزيارات التي تقوم بها اللجان المختلفة تؤكد حسن المعاملة وتقدم أوضاع مراكز التأهيل.