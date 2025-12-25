قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
بتكلفة 65 مليون جنيه.. افتتاح وتفقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد |شاهد
الهلال الأحمر يدفع 5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل مجلس الشيوخ: المنظمات المشبوهة هاجمت قانون الإجراءات الجنائية

وزير الخارجية يحضر اجتماع حقوق إنسان الشيوخ
وزير الخارجية يحضر اجتماع حقوق إنسان الشيوخ
فريدة محمد

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى صدور قانون الإجراءات الجنائية الذي اعتبره يرسخ المزيد من الحقوق والحريات. 

واعتبر العوضي، خلال كلمته على هامش حضور وزير الخارجية اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أن "المنظمات المشبوهة رفضت مشروع القانون"، لافتًا إلى ما وصفه بحملات استهدفت الدولة المصرية. 

وأشاد العوضي بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن جميع الزيارات التي تقوم بها اللجان المختلفة تؤكد حسن المعاملة وتقدم أوضاع مراكز التأهيل.

اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية الحقوق الحريات

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

