أحمد موسى: مصر مش بتبيع أرضها ده استثمار.. والمتر في العلمين يعدي الـ100 ألف جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم في مطروح.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة المصرية تعمل على تطوير الساحل الشمالي الغربي بالكامل ".

وأضاف :" متر الأرض اللي كان ببلاش أصبح متر الأرض في العلمين يعدي الـ 100 ألف جنيه وده استثمار ".

وتابع موسى :" مصر البلد الوحيدة اللي لما يحصل فيها استثمار يطلع فيها لجان وكتائب تقول البلد بتبيع ارضها ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر مش بتبيع أرضها ده استثمار جاي من الخارج "، مضيفا:" يوم الخميس الماضي تلقيت دعوة لحضور توقيع الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر ".



