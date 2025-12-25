أحمد البطراوي: منصة "مصر" تهدف لتنظيم السوق العقاري وربطه بالعالم

قال أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة "مصر العقارية"، إن فكرة المنصة بدأت قبل نحو أربع سنوات بهدف إنشاء براند مصري كامل في قطاع العقارات، موضحا أن المنصة تم تطويرها لتكون أداة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية في بيع العقارات، بما يوفر بيئة آمنة لكل من المواطنين والمستثمرين.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل على قناة "إكسترا نيوز"، أن عملية بناء المنصة استغرقت نحو ثلاث سنوات، بسبب حجم السوق العقاري المصري الكبير، والحاجة إلى بنية تحتية قوية تستطيع دعم منظومة بهذا الحجم، موضحا أن محرك المنصة تم تطويره بالتعاون مع شركة "كورولاجيك"، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم العقارات في أمريكا وكندا وأوروبا.

وأشار البطراوي إلى أن هذه البنية التحتية المتطورة تتيح للمنصة ربط السوق المصري بالعالم، من خلال بروتوكولات تسمح بتصدير العقار والتعامل مع وسطاء ومستثمرين عالميين، مؤكدا أن جميع التطويرات الفنية في المنصة تمت بواسطة فريق من الشباب المصري العامل بشركة "إي سيستماتيك"، التابعة للمؤسسة.