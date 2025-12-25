انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة بالسويس

كشف الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالسويس، قائلا: إن تلك المبادرة هي مبادرة وطنية أطلقها الرئيس السيسي ضمن جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والصحة العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك المبادرة بدأت عام 2022، وهي على مدار سبع مراحل، وفى المرحلة الرابعة تم إختيار محافظة السويس، وعدد من المحافظات الأخري، وخلال شهر يناير المقبل ستبدأ بمحافظة البحر الأحمر.

وتابع أنه خلال المرحلة الثالثة يتم التعامل بشكل مختلف، حيث أنه يتم إعداد دليل إسترشادي خاص بالمبادرة، وهي إختيار نوعية الأشجار التي تتناسب مع طبيعة المناخ السائد فى كل إقليم.