«كل نقطة في ميزان».. مبادرة جديدة لترشيد المياه والحفاظ على البيئة في دمياط

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، وتزامنًا مع الإعلان عن إطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط "Damietta Sustainability Week"، حاملاً شعار "دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة"، في الفترة من 29 ديسمبر الجاري حتى مطلع يناير 2026، أعلنت محافظة دمياط عن إطلاق عدد من المبادرات والندوات التوعوية التي ستنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال الأسبوع القادم.

وستتناول تلك الندوات استعراض كافة السُبل والتقنيات الحديثة في مجالات معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار مبادرة "كل نقطة في ميزان"، مع تسليط الضوء على التوجهات الحالية نحو تعزيز التوعية والممارسات الصحيحة بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي.

وتعلن محافظة دمياط مجددًا عن ترحيبها بتلقي أفكار المواطنين وتجاربهم في تنفيذ الزراعات وأوجه ترشيد الاستهلاك والمجالات البيئية كافة عبر الرابط التالي: https://onelink.to/tr4k7c.

وللمشاركة بأعمال الزراعة خلال يوم 28 ديسمبر، يرجى التواصل عبر واتساب على الرقم: ٠١٥٥٥٦٦٨١١١١.