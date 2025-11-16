سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم .. شهد سعر الدولار في ختام تعاملات الأحد 16 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل مختلف البنوك المصرية، وسط متابعة دقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تفرض مزيدًا من الحذر في التعاملات اليومية.

هذا الاستقرار يجيء في إطار حالة من الترقب المستمرة لقرارات السياسة النقدية وتوجهات السوق خلال الفترة المقبلة، فيما سجل سعر البيع والشراء فروقًا طفيفة بين بنك وآخر داخل القطاع المصرفي المصري.

ما زال الدولار يشكل محور اهتمام كبير لدى المتعاملين في السوق المحلية، سواء من الأفراد أو المؤسسات، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة الاستيراد وأسعار مختلف السلع، وكذلك تأثيره المباشر على معدلات التضخم والتجارة الخارجية، وهو ما يعزز أهمية متابعة تحديثات سعره على مدار اليوم داخل البنوك الرسمية.

سعر الدولار الآن داخل بنك مصر

سجّل سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع. ويُعد هذا السعر من بين أعلى الأسعار المسجلة في البنوك المحلية، مما يعكس توجهات العرض والطلب داخل البنك، بالإضافة إلى حجم التداولات وتحركات السيولة الدولارية المتاحة.

سعر الدولار الآن داخل البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات التعاملات البنكية، بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 47.07 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع. ويعد السعر المرجعي للبنوك الرسمية، حيث تعتمد عليه الجهات المالية في تحديد مستويات التداول اليومية، إلى جانب متابعة متوسطات سعر الصرف العالمية وتأثيراتها المحلية.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع. ويستمر البنك الأهلي في تقديم أسعار متقاربة مع البنك المركزي، بما يعزز ثبات السعر داخل أكبر بنك حكومي من حيث حجم التعاملات وعدد العملاء.

سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية

أظهرت المؤشرات الصباحية أن سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع. ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار نسبي في السيولة وتعاملات الأفراد والشركات داخل البنك.

سعر الدولار داخل المصرف المتحد

سجل الدولار داخل المصرف المتحد نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، ما يجعله من بين البنوك التي تقدم أسعارًا قريبة للغاية من المتوسط المصرفي المتداول داخل مصر.

سعر الدولار داخل بنك قناة السويس

بلغ السعر داخل بنك قناة السويس اليوم 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة خلال تعاملات اليوم، في وقت يشهد فيه البنك نشاطًا في حركة الودائع والتحويلات.

سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي (CIB)

يواصل البنك التجاري الدولي تقديم أحد الأسعار التنافسية في السوق، حيث سجل سعر الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، مع استقرار ملحوظ في حجم الطلبات اليومية وعمليات التحويل.

سعر الدولار داخل بنك البركة

سجّل بنك البركة سعر صرف يبلغ 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، مع استمرار البنك في تسهيل خدمات بيع وشراء العملات للأفراد والمؤسسات بشكل يومي.

سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، وهي مستويات تعكس المعروض الحالي داخل سوق الصرف المتوافق مع السياسة النقدية.

سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني

سجل بنك الكويت الوطني سعر صرف الدولار 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، ضمن نطاق الأسعار المستقرة نسبيًا في ختام تعاملات اليوم.

تجربة استقرار سعر الدولار خلال اليوم تعكس قدرة الجهاز المصرفي على السيطرة على معدلات التذبذب، وسط توقعات بأن يستمر الترقب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتغير أسعار الفائدة في الخارج، إلى جانب العوامل الداخلية التي تتعلق بنسب التضخم وحجم التدفقات الأجنبية.

ويمثل استقرار سعر الدولار مؤشرًا حساسًا لثقة المتعاملين في السوق، حيث يترقب المواطنين ورجال الأعمال على حد سواء أي تغييرات محتملة قد تؤثر على تكلفة الاستيراد أو أسعار السلع الأساسية أو حتى مستوى السيولة المتاحة في البنوك المختلفة.

كما أن الأسعار الحالية تمثل صورة دقيقة لواقع التداول البنكي، إذ لم تشهد تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، ما يدل على سيطرة نسبية على الطلب وتوازن واضح في مستويات البيع والشراء، مع تحقيق معدل استقرار يساعد على ضبط حركة السوق وطمأنة المودعين والمستثمرين.

وفي هذا السياق، تستمر متابعة سوق الصرف بوصفها أحد أهم المؤشرات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، سواء في شكل ارتفاع الأسعار أو انخفاض قيمة الجنيه في مواجهته، ما يجعل متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة أمرًا ذا أهمية خاصة في ظل التقلبات المتوقعة.