قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
عرض الممثل شادي الفونس على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه
أحمد موسى: الإخوان مسحوا بالعوا الأرض بعد شهادته.. والجماعة كفّرته لأنه قال كلمة حق
خبير نقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها الجديدة حلماً تحول إلى حقيقة
رئيس الوزراء يتفقد أجنحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والبريد
خطوبتي مش بتم فهل معمولي سحر؟.. أمين الإفتاء يحذر من خطأ شائع ويكشف العلاج
أحمد موسى: العوا كان داعمًا للإخوان.. واليوم أدلي بشهادة حق للرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2055 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2055 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم .. شهد سعر الدولار في ختام تعاملات الأحد 16 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل مختلف البنوك المصرية، وسط متابعة دقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تفرض مزيدًا من الحذر في التعاملات اليومية.

هذا الاستقرار يجيء في إطار حالة من الترقب المستمرة لقرارات السياسة النقدية وتوجهات السوق خلال الفترة المقبلة، فيما سجل سعر البيع والشراء فروقًا طفيفة بين بنك وآخر داخل القطاع المصرفي المصري.

واقرأ أيضًا:

الدولار

ما زال الدولار يشكل محور اهتمام كبير لدى المتعاملين في السوق المحلية، سواء من الأفراد أو المؤسسات، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة الاستيراد وأسعار مختلف السلع، وكذلك تأثيره المباشر على معدلات التضخم والتجارة الخارجية، وهو ما يعزز أهمية متابعة تحديثات سعره على مدار اليوم داخل البنوك الرسمية.

سعر الدولار الآن داخل بنك مصر

سجّل سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع. ويُعد هذا السعر من بين أعلى الأسعار المسجلة في البنوك المحلية، مما يعكس توجهات العرض والطلب داخل البنك، بالإضافة إلى حجم التداولات وتحركات السيولة الدولارية المتاحة.

سعر الدولار الآن داخل البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات التعاملات البنكية، بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 47.07 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع. ويعد السعر المرجعي للبنوك الرسمية، حيث تعتمد عليه الجهات المالية في تحديد مستويات التداول اليومية، إلى جانب متابعة متوسطات سعر الصرف العالمية وتأثيراتها المحلية.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع. ويستمر البنك الأهلي في تقديم أسعار متقاربة مع البنك المركزي، بما يعزز ثبات السعر داخل أكبر بنك حكومي من حيث حجم التعاملات وعدد العملاء.

سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية

أظهرت المؤشرات الصباحية أن سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع. ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار نسبي في السيولة وتعاملات الأفراد والشركات داخل البنك.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار داخل المصرف المتحد

سجل الدولار داخل المصرف المتحد نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، ما يجعله من بين البنوك التي تقدم أسعارًا قريبة للغاية من المتوسط المصرفي المتداول داخل مصر.

سعر الدولار داخل بنك قناة السويس

بلغ السعر داخل بنك قناة السويس اليوم 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة خلال تعاملات اليوم، في وقت يشهد فيه البنك نشاطًا في حركة الودائع والتحويلات.

سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي (CIB)

يواصل البنك التجاري الدولي تقديم أحد الأسعار التنافسية في السوق، حيث سجل سعر الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، مع استقرار ملحوظ في حجم الطلبات اليومية وعمليات التحويل.

سعر الدولار داخل بنك البركة

سجّل بنك البركة سعر صرف يبلغ 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، مع استمرار البنك في تسهيل خدمات بيع وشراء العملات للأفراد والمؤسسات بشكل يومي.

سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، وهي مستويات تعكس المعروض الحالي داخل سوق الصرف المتوافق مع السياسة النقدية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني

سجل بنك الكويت الوطني سعر صرف الدولار 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، ضمن نطاق الأسعار المستقرة نسبيًا في ختام تعاملات اليوم.

تجربة استقرار سعر الدولار خلال اليوم تعكس قدرة الجهاز المصرفي على السيطرة على معدلات التذبذب، وسط توقعات بأن يستمر الترقب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتغير أسعار الفائدة في الخارج، إلى جانب العوامل الداخلية التي تتعلق بنسب التضخم وحجم التدفقات الأجنبية.

ويمثل استقرار سعر الدولار مؤشرًا حساسًا لثقة المتعاملين في السوق، حيث يترقب المواطنين ورجال الأعمال على حد سواء أي تغييرات محتملة قد تؤثر على تكلفة الاستيراد أو أسعار السلع الأساسية أو حتى مستوى السيولة المتاحة في البنوك المختلفة.

كما أن الأسعار الحالية تمثل صورة دقيقة لواقع التداول البنكي، إذ لم تشهد تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، ما يدل على سيطرة نسبية على الطلب وتوازن واضح في مستويات البيع والشراء، مع تحقيق معدل استقرار يساعد على ضبط حركة السوق وطمأنة المودعين والمستثمرين.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

وفي هذا السياق، تستمر متابعة سوق الصرف بوصفها أحد أهم المؤشرات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، سواء في شكل ارتفاع الأسعار أو انخفاض قيمة الجنيه في مواجهته، ما يجعل متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة أمرًا ذا أهمية خاصة في ظل التقلبات المتوقعة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنوك سعر الدولار الأحد سعر الدولار لحظة بلحظة تحركات الدولار اليوم الدولار في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: قطاع الاتصالات أصبح استراتيجياً

أرشيفية

نقابة الصيادلة تعلن أسماء الفائزين بتأشيرات الحج لموسم 2026

د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزير الخارجية يلتقي طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد