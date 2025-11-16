قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025 على مستوى البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

الدولار يثبت

وفقا لحركة السوق والتي أظهرت ثبات في سعر الدولار أمام الجنيه منذ نهاية الخميس الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي منذ الخميس الماضي تعطل العمل داخل البنوك المختلفة ولمدة يومين هما الجمعة والسبت بإعتبارهما مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي.

ويبدأ العاملون في البنوك المختلفة عملها صباح اليوم بعد انقطاع استمر على مدى يومين متصلين.

سعر الدولار في مصر

تحركات الدولار

في آخر تداول لسعر الدولار والذي تراجعت قيمته أمام الجنيه بمقدار 14 قرشا على الأقل داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الإسكندرية"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الصادرات، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي الأول، HSBC، بيت التمويل الكويتي، ميد بنك،التنمية الصناعية”

سعر الدولار في مصر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، القاهرة، مصر،نكست، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، قناة السويس"

سعر الدولار في البنك المركزي أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر متوسط سعر الدولار اليوم

