اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025

ولاء عبد الكريم

سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، بعدما بلغ متوسط سعره في البنك المركزي 47.11 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

كما أعلن البنك الأهلي المصري وبنك CIB سعر 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع. 

سجل بنك الإسكندرية 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة

47.19 للشراء و 47.29 للبيع.

سعر الدولار في البنك الكويت الوطني
47.13 جنيه للشراء.
47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.19 جنيه للشراء.
47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
47.18 جنيه للشراء.
47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.15 جنيه للشراء.
47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
47.21 جنيه للشراء.
47.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
47.13 جنيه للشراء.
47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.18 جنيه للشراء.
47.28 جنيه للبيع.

