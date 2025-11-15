قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن عناصر الفصائل برفح
أسامة ربيع: قناة السويس هي الخيار الأفضل بعد عودة الهدوء للبحر الأحمر
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا
الأموال العامة تكشف تفاصيل القبض على أشهر مزور ونصاب أمام محاكم الجيزة
مدبولي يفتتح معرض Cairo ict .. غدا
سعر الدولار مساء اليوم 15-11-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 15-11-2025 في السوق الرسمية.

استقرار الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تداول منذ الخميس الماضي مسجلا 47.13 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع

سعر الدولار

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الإسكندرية"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الصادرات، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، بيت التمويل الكويتي، ميد بنك،التنمية الصناعية".

سعر الدولار في مصر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، القاهرة، مصر،نكست، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، قناة السويس"

