سعر الدولار مساء اليوم 15-11-2025

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 15-11-2025 في السوق الرسمية.

استقرار الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تداول منذ الخميس الماضي مسجلا 47.13 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الإسكندرية"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الصادرات، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، بيت التمويل الكويتي، ميد بنك،التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، القاهرة، مصر،نكست، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، قناة السويس"