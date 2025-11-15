أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية

سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، بعدما بلغ متوسط سعره في البنك المركزي 47.11 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

47.11 جنيه للشراء.

47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.18 جنيه للشراء.

47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.21 جنيه للشراء.

47.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.13 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.18 جنيه للشراء.

47.28 جنيه للبيع.