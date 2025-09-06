مواعيد العمل في البنوك غدا ..تفاصيل

تستأنف فروع وإدارات عليا على مستوى أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا بمدن ومناطق الجمهورية؛ صباح غدا الأحد الموافق 7-9-2025؛ عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري.

مواعيد عمل البنوك في مصر

يبدأ عمل البنوك في مصر بحسب تعليمات البنك المركزي المصري؛ اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بمختلف الإدارات البنكية بواقع 8 ساعات يوميا.

بالإضافة إلي الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا داخل الفروع البنكية التي تقدم خدماتها للعملاء.

قرار إجازة البنوك

اعتبارا من الخميس الماضي قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف ثم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بإعتبارهما مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك، ليصل مجمل ما حصلت عليه البنوك نحو 3 أيام متصلة.

الخدمات المصرفية أيام الإجازة

رغم إجازة البنوك منذ أيام لم يتعطل العمل في البنوك وفروعها على مستوي الجمهورية إلا أن كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية مستمرة سواء في عمليات التغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي ATM لتدبير احتياجات العملاء والمواطنين وكافة المتعاملين مع الجهاز المصرفي خصوصا السحب والإيداع وغيرها بالإضافة لاستمرار عمليات التحويلات البنكية المجراة علي شبكات الإنترنت وتطبيقات الموبايل وغيرها.