قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مواعيد العمل في البنوك غدا ..تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

تستأنف فروع وإدارات عليا على مستوى أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا بمدن ومناطق الجمهورية؛ صباح غدا الأحد الموافق 7-9-2025؛ عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري.

مواعيد عمل البنوك في مصر

يبدأ عمل البنوك في مصر بحسب تعليمات البنك المركزي المصري؛ اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بمختلف الإدارات البنكية بواقع 8 ساعات يوميا.

البنك المركزي

 بالإضافة إلي الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا داخل الفروع البنكية التي تقدم خدماتها للعملاء.

12 خطأ يؤدى لاختراقك أثناء الخدمات البنكية عبر الانترنت

قرار إجازة البنوك

اعتبارا من الخميس الماضي قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف ثم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بإعتبارهما مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك، ليصل مجمل  ما حصلت عليه البنوك نحو 3 أيام متصلة.

عدم احتساب رسوم الخدمات البنكية

الخدمات المصرفية أيام الإجازة

رغم إجازة البنوك منذ أيام لم يتعطل العمل في البنوك وفروعها على مستوي الجمهورية إلا أن كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية مستمرة سواء في عمليات التغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي ATM  لتدبير احتياجات العملاء والمواطنين وكافة المتعاملين مع الجهاز المصرفي خصوصا السحب والإيداع وغيرها بالإضافة لاستمرار عمليات التحويلات البنكية المجراة علي شبكات الإنترنت وتطبيقات الموبايل وغيرها.

مواعيد عمل البنوك اخبار مصر البنك المركزي المصري الفروع البنكية الخدمات البنكية إجازة البنوك الجهاز المصرفي السحب والإيداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم فعاليات الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

مطاعم سياحية - ارشيفية

اشتغالة مقابل الخدمة .. المطاعم السياحية تحذر من الكيانات غير المرخصة

عبدالحليم علام نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب

نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب يؤكد دعمه للموقف المصري ضد تصريحات نتنياهو

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد