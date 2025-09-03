البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة

قرر البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي الكبير حسن عبد الله؛ تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من غدا الخميس الموافق 4-9-2025 ولمدة يومين آخرين متصلين بمناسبة الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إنه سيتم تعطل العمل في الفروع البنكية على مستوى الجمهورية والإدارات العليا بالجهاز المصرفي خلال فترة الإجازة.



وذكر البنك المركزي المصري إنه من المقرر استئناف العمل اعتبارا من الأحد المقبل علي الفروع البنكية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية على مستوي 36 بنكا حكوميا وخاصا.

مواعيد العمل في البنوك



يبدأ العمل في البنوك بحسب تعليمات البنك المركزي المصري؛ اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بمختلف الإدارات البنكية بواقع 8 ساعات يوميا، بالإضافة إلي الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا داخل الفروع البنكية التي تقدم خدماتها للعملاء.

الإجازة في البنوك



بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر بتعطيل العمل في البنوك المصرية والتي تتضمن حصول الجهاز المصرفي على 3 أيام إجازة رسمية تتضمن يوم العطلة المقررة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اعتبارا من غدا الخميس، ثم يومي الجمعة والسبت والذي يتوافق مع مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك.



موقف الدولار في آخر يوم عمل



مع انتهاء العمل في البنوك خلال الساعات الماضية والتي شهدت ارتفاعا في سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تبلغ 6 قروش علي أساس يومي ليصل في الوقت الحالي قيمة سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.



وتراوح سعر الدولار في البنوك المصرية ما بين 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع كأقل سعر و 48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع كأعلى سعر.