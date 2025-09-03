قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
اقتصاد

البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة

البنوك
البنوك
محمد يحيي

قرر البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي الكبير حسن عبد الله؛ تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من غدا الخميس الموافق 4-9-2025 ولمدة يومين آخرين متصلين بمناسبة الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.

 

تعطيل العمل في البنوك 


قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إنه سيتم تعطل العمل في الفروع البنكية على مستوى الجمهورية والإدارات العليا بالجهاز المصرفي خلال فترة الإجازة.


وذكر البنك المركزي المصري إنه من المقرر استئناف العمل اعتبارا من الأحد المقبل علي الفروع البنكية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية على مستوي 36 بنكا حكوميا وخاصا.

 

مواعيد العمل في البنوك


مواعيد العمل في البنوك
يبدأ العمل في البنوك بحسب تعليمات البنك المركزي المصري؛ اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بمختلف الإدارات البنكية بواقع 8 ساعات يوميا، بالإضافة إلي الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا داخل الفروع البنكية التي تقدم خدماتها للعملاء.

 

الإجازة في البنوك


الإجازة في البنوك
بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر بتعطيل العمل في البنوك المصرية والتي تتضمن حصول الجهاز المصرفي على 3 أيام إجازة رسمية تتضمن يوم العطلة المقررة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اعتبارا من غدا الخميس، ثم يومي الجمعة والسبت والذي يتوافق مع مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك.
 

موقف الدولار في آخر يوم عمل


مع انتهاء العمل في البنوك خلال الساعات الماضية والتي شهدت ارتفاعا في سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تبلغ 6 قروش علي أساس يومي ليصل في الوقت الحالي قيمة سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.


وتراوح سعر الدولار في البنوك المصرية ما بين 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع كأقل سعر و 48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع كأعلى سعر.

