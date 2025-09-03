قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
اقتصاد

تحرك جماعي في أسعار الدولار اليوم الاربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-9-2025، قروش محدودة في ختام التعاملات بجميع البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

 بنك مصر


سعر الدولار في بنك مصر  48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف العربي  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 

سعر الدولار كريدي أجريكول  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات   48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الان بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار الان

