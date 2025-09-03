غرفة القاهرة: وضع الترتيبات النهائية لتنظيم معرض أهلا مدارس الرئيسي

واصلت غُرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري تكثيف جُهودها لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة بالقاهرة .

عَقَدت اليوم الاربعاء لجنة المعارض اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صُندوق الغُرفة ، في حضور الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض ورئيس لجنة سيدات الأعمال ، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض لبحث ترتيبات تنظيم هذا المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر والمُقرر افتتاحه الأسبوع المقبل ، وشارك في اجتماع اللجنة محمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بالغرفة، وعددٌ من مُمثلي الشُعَب التجارية المُشارِكَة في المعرض، وأعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي للغرفة.



وعقب كل اجتماع ترفع اللجنة تقريرًا مُفصلًا إلى أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة.

وناقشت اللجنة الترتيبات شبه النهائية لتنظيم المعرض والشركات العارضة ، وسُبُل تسكين العارضين في القطاعات المختلفة .

وتضع اللجنة حاليًا اللمسات الأخيرة لتنظيم المعرض من حيث التنظيم وتسكين العارضين والتشديد على التخفيضات وجودة السلع ، مع كتابة الأسعار قبل وبعد الخصم وتكون واضحة وصريحة للجميع.