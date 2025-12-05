الكرملين :موسكو تأمل في تسارع المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية



أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تأمل في أن تتسارع وتيرة عملية المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.

و ردا على سؤال ماذا سيحدث إذا رفضت كييف مطالب موسكو قال بيسكوف : ستستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: ثمة ديناميكية إيجابية للقوات المسلحة الروسية في ساحة المعركة.

وبيسكوف حول الوضع في أوكرانيا أشار إلى أن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لحماية مصالحها.

وزاد بيسكوف: قضية الرسوم الجمركية الأمريكية هي قضية علاقات ثنائية بين واشنطن ونيودلهي وروسيا لا ترغب في التدخل بها.

وزاد بيسكوف: الهند تجني أرباحا جيدة من النفط الروسي . بيع النفط الروسي للهند لموسكو ونيودلهي على حد سواء.

وحول تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية ختم بيسكوف تصريحاته قائلا : الهند بحاجة إلى التفكير فيما إذا كان من الأكثر ربحية الاستمرار في شراء النفط من روسيا برغم الموقف الأمريكي.