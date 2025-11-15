قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن في مصر.. استقرار نسبي أمام الجنيه وتحديث فوري للبنوك

سعر الدولار الآن في مصر.. استقرار نسبي أمام الجنيه وتحديث فوري للبنوك
سعر الدولار الآن في مصر.. استقرار نسبي أمام الجنيه وتحديث فوري للبنوك
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن في مصر .. شهد سعر الدولار في مصر نهاية تعاملات السبت 15 نوفمبر 2055 استقرارًا نسبيًا داخل البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب من جانب المواطنين والمستثمرين لمتابعة أي تحركات محتملة للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار الآن في مصر

هذا الاستقرار يجيء في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل سعر الصرف وإمكانية حدوث أي تغييرات خلال الأيام المقبلة، مع وجود اهتمام ملحوظ من المتعاملين في السوق بالأسعار الرسمية داخل الجهاز المصرفي.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري الآن نحو 47.12 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي حُدد داخل البنك المركزي، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي للاستقرار النقدي داخل القطاع المصرفي في مصر.

سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي الآن نحو 47.12 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي يراقبه السوق بدقة بوصفه مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات سعر الصرف في مصر. ويُعد هذا السعر مرجعًا مهمًا للبنوك التجارية في تحديد أسعارها اليومية.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، ما يشير إلى تقارب ملحوظ بين الأسعار داخل أكبر البنوك الحكومية. ويُعد البنك الأهلي من أبرز الجهات التي يعتمد عليها المواطنون في الاطلاع على أسعار العملة الأمريكية.

سعر الدولار داخل بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر الآن نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المعلن في البنك الأهلي، ما يؤكد استمرار سياسة توحيد الأسعار داخل البنوك الحكومية الكبرى، ويأتي ذلك ضمن جهود لتحقيق استقرار سعر الصرف.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الآن إلى 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهو أقل قليلًا من الأسعار المسجلة في بنوك أخرى، ما قد يجعله خيارًا مفضلًا لبعض المتعاملين الباحثين عن سعر شراء أدنى.

سعر الدولار داخل المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع. وتأتي هذه الأسعار متوافقة تقريبًا مع متوسطات السوق، ما يعكس حالة الاستقرار الحالية.

سعر الدولار داخل بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، وهو أعلى بفارق طفيف عن عدة بنوك أخرى مما يعكس اختلافًا في سياسات التسعير بين المؤسسات المصرفية.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع. ويُعد البنك التجاري الدولي من المؤسسات المالية التي يحرص المستثمرون على متابعة أسعارها بشكل دائم.

سعر الدولار داخل بنك البركة

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل بنك البركة نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، ويُلاحظ أن سعر البيع هنا أقل من بعض البنوك الأخرى، ما يعزز المنافسة بين المؤسسات المصرفية في تسعير العملة الأجنبية.

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل بنك فيصل نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع. ويُعد هذا السعر قريبًا للغاية من متوسط الأسعار السائد في بقية البنوك العاملة في السوق المصري.

سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل بنك الكويت الوطني نحو 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع. ويُلاحظ أن سعر الشراء هنا يماثل سعر البنك المركزي، فيما يقل سعر البيع بخمس قروش عن بعض البنوك الأخرى.

تحليل السوق وتوقعات المتابعين

يترقب المتعاملون في سوق الصرف أي تغييرات خلال الفترة المقبلة مع استمرار عوامل عدة تؤثر في حركة الدولار، من بينها تطورات الاقتصاد العالمي، وسياسات البنوك المركزية الكبرى، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، بحسب رويترز.

ومع أن الأسعار الحالية تُظهر ثباتًا نسبيًا، إلا أن التوقعات تبقى مفتوحة على احتمالات التحرك وفق ما تشهده الأسواق الدولية والإقليمية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ويظل السؤال المطروح أمام المتابعين: هل يستمر استقرار الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة أم تشهد الأسعار تحركًا جديدًا؟ الإجابة مرتبطة بمستجدات السوق والقرارات الاقتصادية المقبلة، خاصةً أن المتعاملين يتابعون عن كثب أي تعديل في أسعار الفائدة أو إجراءات تخص السيولة والدولار داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار الآن سعر الدولار في مصر سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه تحديث أسعار الدولار سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

ماذا قال النبي عن أعظم آية في القرآن.. يغفل عنها الكثيرون

العقيقة

ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟.. دار الإفتاء ترد

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد