انجازات عام 2025..تقنين اوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة بنسبة 81.5 % و تحرير 117681 عقد

شهد ملف التقنين على مدار عام 2025، خطوات ملموسة في طريق تقتين اوضاع الاراضي المملوكة للدولة وكذلك ملف تطوير الاسواق والمواقف ..

تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة

- تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة : تم زيادة معدل الانجاز فى ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 خلال المدة من 1/7/2024 حتى تاريخة حيث وصل إلى 81.5 % من المستهدف وتم تحرير أكثر من 117681 عقد وتم استرداد عدد 47362 قطعة أرض ملك الدولة ، وتم حصر الأراضى المستردة داخل المنظومة لدراسة أوجة الاستفادة منها وتعزيز موارد المحافظات والدفع بعجلة الاستثمار .

- التعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف: تم تنفيذ إزالة لعدد 163743 حالة مخالفة خلال عدد من موجات إزالة التعديات بالتنسيق بين لجنة إسترداد أراضى الدولة وقوات انفاذ القانون والمحافظات (إزالة عدد 53914 مخالفة للتعدى على أراضى الدولة ، إزالة عدد 87268 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية ، إزالة عدد 22561 مخالفة بناء على الاراضى الزراعية بمساحة 5806 فدان.

* برنامج التنمية الاقتصادية المحلية :

تطوير الأسواق والمواقف :

- تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بحي الموسكى بالقاهرة ، وجاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية .

- تطوير سوق الحميدى والتجاري بحي العرب و المناخ بمحافظة بورسعيد بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات .

- تطوير المسارات والفراغات العامة بسوق رشيد لمحافظة البحيرة وتم تدعيم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه.

- تطوير الأسواق : حيث تم تطوير 238 سوق رسمي بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير 146 سوق عشوائى ، و7 أسواق للجملة .

- تم عمل دليل إرشادي للمواقف يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار الموقع ونموذج الاعمال فى خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة .

- تم إختيار مجموعة من المواقف وساحات الانتظار واجراء أعمال التصميمات الهندسية الخاصة بها كنموذج ومتابعة أعمال التنفيذ .

- تم عمل تدريبات خاصة بإدارات المواقف وساحات الانتظار لكيفية استيفاء الاستمارات الخاصة بالعناصر التخطيطة والتصميمة للمواقف .

- تم تطويروتنظيم الخدمة لعدد (103) موقف ، وإحلال وتجديد عدد (26) موقف

- تم تطويرعدد (2713) ساحة انتظار ، إحلال وتجديد عدد (7) ساحة انتظار .

- تطوير المناطق التراثية : تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بما يتلائم مع الهوية البصرية للمنطقة والحفاظ على التراث المعمارى.

لتطوير الأسواق والمواقف وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى رسمية

- وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والمواقف وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى رسمية، أطلقت الوزارة تحت رعاية واعتماد رئاسة مجلس الوزراء دليلاً إرشادياً متكاملاً للأسواق يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع ونماذج الأعمال. وتم تطبيق التصميمات الهندسية على مجموعة من الأسواق كنماذج عملية، مثل سوق الحبشي والموقف الإقليمي بمحافظة المنيا، مع متابعة التنفيذ على أرض الواقع.

- كما تم تنظيم برامج تدريبية لإدارات الأسواق والمواقف بالمحافظات لتعزيز قدراتهم في التخطيط والتصميم وحل المشكلات اليومية. وفي خطوة لتعزيز التخطيط المستقبلي، قامت الوزارة بـ حصر شامل لجميع الأسواق والمواقف بالمحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم التنمية وتنمية الموارد المحلية .

- تنمية الموارد المحلية والذاتية : في إطار الجهود المبذولة لتنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظات بما يساهم في خفض العبء على الخزانة العامة ويؤدي إلي زيادة قدرة المحافظات على تلبية احتياجات المواطنين، تم اعتماد عدد 925 من لوائح المحافظات بما يماثل عدد 27 لائحة نمطية من اللجنة المختصة باعتماد اللوائح بوزارة المالية وذلك بالتنسيق مع كافة المحافظات، كما تم عقد عدة جلسات بين السيدة وزيرة التنمية المحلية والسيد وزير المالية بناء على تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسات دورية لدراسة كافة الموضوعات التي تعيق تنمية الموارد الذاتية بالمحافظاتوالعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بهذا الشان.