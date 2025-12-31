قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ،  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وبعثت وزيرة التنمية المحلية برقية تهنئة للرئيس السيسى جاء فيها : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2026 ، مضيفة : داعين المولى عز وجل أن يجعله عاماً مليئاً بالإنجازات المتميزة وأن يتحقق بفضل قيادتكم الرشيدة كل ما تصبوا إليه مصرنا الغالية من أمانى وطموحات لبناء الجمهورية الجديدة ، مجددين العهد لكم بأن نكون خلف قيادتكم الرشيدة جنوداً مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصري في النهوض والتقدم .. وكل عام و فخامتكم بخير وسلام .

التنمية المحلية العام الميلادي الجديد الرئيس السيسي منال عوض

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

