وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادي الجديد

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وبعثت وزيرة التنمية المحلية برقية تهنئة للرئيس السيسى جاء فيها : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2026 ، مضيفة : داعين المولى عز وجل أن يجعله عاماً مليئاً بالإنجازات المتميزة وأن يتحقق بفضل قيادتكم الرشيدة كل ما تصبوا إليه مصرنا الغالية من أمانى وطموحات لبناء الجمهورية الجديدة ، مجددين العهد لكم بأن نكون خلف قيادتكم الرشيدة جنوداً مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصري في النهوض والتقدم .. وكل عام و فخامتكم بخير وسلام .