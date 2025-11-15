تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

في خطوة تهدف للتخلص من المخزون المتزايد من السيارات الكهربائية، قررت مرسيدس تقديم حزم تخفيضات ضخمة على عدد من موديلاتها لعام 2025، وصلت في بعض الحالات الى نحو 50 ألف دولار، وهي سابقة نادرة في سيارات العلامة الالمانية الفاخرة.

تخفيضات استثنائية على مايباخ EQS 680

أكثر العروض لفتا للانتباه جاء على مايباخ EQS 680 الكهربائية، حيث تقدم مرسيدس حسومات تصل الى 50 ألف دولار، وهو رقم غير معتاد على الإطلاق في سيارات مايباخ الجديدة التي غالبا ما تحافظ على أسعارها العالية.

هذا التخفيض يجعل الموديل الفاخر أحد أكثر الخيارات الجذابة حاليا في فئة السيارات الكهربائية فائقة الرفاهية.

خصومات واسعة تشمل EQS وEQE وGLB وG580

العروض لا تقتصر على مايباخ فقط، اذ شملت أيضا طرازات EQS وEQE الكهربائية، إلى جانب GLB الكهربائية وG580، حيث توفر مرسيدس حوافز مالية كبيرة تهدف لتنشيط المبيعات بعد تراجع الطلب وارتفاع المخزون لدى الوكلاء.

تأتي هذه التخفيضات بعد فترة قصيرة من إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل عروض مرسيدس الحالية اكثر جاذبية مقارنة بما كان يحصل عليه المشترون عبر الاعفاءات الحكومية.

وبذلك يصبح شراء سيارة كهربائية جديدة من مرسيدس فرصة نادرة قد لا تتكرر قريبا، خصوصا مع الحسومات الضخمة على موديلات 2025.