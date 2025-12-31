قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
شرم الشيخ تتلألأ لاستقبال العام الميلادي الجديد| رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء.. وإشغالات سياحية 100٪

ايمن محمد

تتزين مدينة شرم الشيخ لاستقبال العام الميلادي الجديد في أجواء احتفالية مبهجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص القيادة السياسية على دعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية.

وتشهد المدينة أعمال تجميل وتطوير مكثفة شملت رفع كفاءة الإضاءة بالميادين والمحاور الرئيسية، وتجميل الشوارع والساحات العامة، إلى جانب انتشار مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، في مشهد حضاري يعكس الصورة المشرّفة لمصر أمام زائريها من مختلف دول العالم.

وفي هذا الإطار، وجّه اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والأمنية والصحية، لضمان جاهزية المحافظة لاستقبال احتفالات رأس السنة، وخروجها بالشكل اللائق، مع تأمين استقبال آلاف السائحين وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير أقصى درجات الجاهزية في مختلف القطاعات، بما يضمن تنظيم احتفالات آمنة ومتميزة تليق بمكانة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ عالميًا.

وسجلت المدن السياحية بالمحافظة نسب إشغال مرتفعة وغير مسبوقة خلال موسم الأعياد، حيث بلغت نحو 96%، بينما حققت مدينة شرم الشيخ نسبة إشغال كاملة وصلت إلى 100%، في مؤشر واضح على تنامي الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري.

كما تشهد المدينة منافسة مميزة بين الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية لتقديم أرقى مظاهر الاحتفال، من خلال تنظيم حفلات فنية عالمية واستضافة نجوم وفرق موسيقية دولية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة شرم الشيخ كإحدى أهم المدن السياحية العالمية.

وفي ختام تصريحاته، تقدم اللواء الدكتور خالد مبارك بخالص التهنئة لأبناء المحافظة ولضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحمل العام الجديد الخير والسلام لمصر وشعوب العالم أجمع.

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

سلسلة أكلات دايت بدون حرمان.. كلي براحتك واتبعي النظام الصح

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفيدة شيحة عن عمرو أديب: مش الشخص الصح للجواز مع احترامى لشخصيته وكده كتير

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

