شرم الشيخ تتلألأ لاستقبال العام الميلادي الجديد| رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء.. وإشغالات سياحية 100٪

تتزين مدينة شرم الشيخ لاستقبال العام الميلادي الجديد في أجواء احتفالية مبهجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص القيادة السياسية على دعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية.

وتشهد المدينة أعمال تجميل وتطوير مكثفة شملت رفع كفاءة الإضاءة بالميادين والمحاور الرئيسية، وتجميل الشوارع والساحات العامة، إلى جانب انتشار مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، في مشهد حضاري يعكس الصورة المشرّفة لمصر أمام زائريها من مختلف دول العالم.

وفي هذا الإطار، وجّه اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والأمنية والصحية، لضمان جاهزية المحافظة لاستقبال احتفالات رأس السنة، وخروجها بالشكل اللائق، مع تأمين استقبال آلاف السائحين وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير أقصى درجات الجاهزية في مختلف القطاعات، بما يضمن تنظيم احتفالات آمنة ومتميزة تليق بمكانة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ عالميًا.

وسجلت المدن السياحية بالمحافظة نسب إشغال مرتفعة وغير مسبوقة خلال موسم الأعياد، حيث بلغت نحو 96%، بينما حققت مدينة شرم الشيخ نسبة إشغال كاملة وصلت إلى 100%، في مؤشر واضح على تنامي الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري.

كما تشهد المدينة منافسة مميزة بين الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية لتقديم أرقى مظاهر الاحتفال، من خلال تنظيم حفلات فنية عالمية واستضافة نجوم وفرق موسيقية دولية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة شرم الشيخ كإحدى أهم المدن السياحية العالمية.

وفي ختام تصريحاته، تقدم اللواء الدكتور خالد مبارك بخالص التهنئة لأبناء المحافظة ولضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحمل العام الجديد الخير والسلام لمصر وشعوب العالم أجمع.