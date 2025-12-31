قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السفينة السياحية «أرويا» ترسو بمرسى علم في رحلتها الـ12 قادمة من جدة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، وصول السفينة السياحية «AROYA» إلى ميناء مارينا بورت غالب الدولي، قادمة من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن برنامج الرحلات البحرية المنتظمة بين موانئ البحر الأحمر.

وأوضح مصدر ملاحي أن السفينة تقل على متنها نحو 2073 سائحًا يمثلون 55 جنسية مختلفة، إلى جانب 1121 فردًا من طاقمها، في واحدة من أكبر الرحلات السياحية البحرية التي تستقبلها المنطقة خلال الفترة الحالية، بما يعكس تنامي حركة الكروز السياحي الوافد إلى الموانئ المصرية.

ويأتي استقبال السفينة في إطار خطة تستهدف تنشيط السياحة البحرية وتعزيز الربط السياحي بين الموانئ المصرية والسعودية، بما يسهم في دعم مكانة البحر الأحمر كمقصد سياحي إقليمي يجمع بين السياحة الشاطئية والأنماط الثقافية والبيئية المختلفة.

وشهد الميناء مراسم استقبال مميزة للسفينة، في ظل استعدادات تنظيمية وأمنية لتسهيل إجراءات دخول السائحين، حيث تمثل رحلات الكروز أحد الروافد الاقتصادية المهمة للمدن الساحلية، لما توفره من فرص لتنشيط قطاعات السياحة والخدمات والتجارة المحلية.

ومن المقرر أن يتوجه السائحون على متن السفينة في جولات سياحية إلى عدد من المقاصد، من بينها مدن مرسى علم والأقصر وأسوان، ما يسهم في زيادة نسب الإشغال الفندقي، وتنشيط حركة الأسواق، ودعم العوائد المباشرة للقطاع السياحي والخدمي بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر.

يُذكر أن سفينة «أرويا» مملوكة لمؤسسة حكومية تابعة للمملكة العربية السعودية، وتحمل علم دولة مالطا، ويبلغ طولها نحو 335 مترًا، وبغاطس يصل إلى 8.5 متر، وتُعد من أحدث السفن السياحية العاملة في البحر الأحمر ضمن منظومة سياحة الرحلات البحرية.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

ترشيحاتنا

أرشيفية

إصابة 109 عمّال في تصادم قطارين داخل نفق شمال الهند

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يطالب بإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

صورة أرشيفية

لبنان ينتظر تسويات سياسية وضمان الأمن والاستقرار في عام 2026

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد