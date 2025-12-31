السفينة السياحية «أرويا» ترسو بمرسى علم في رحلتها الـ12 قادمة من جدة

شهدت مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، وصول السفينة السياحية «AROYA» إلى ميناء مارينا بورت غالب الدولي، قادمة من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن برنامج الرحلات البحرية المنتظمة بين موانئ البحر الأحمر.

وأوضح مصدر ملاحي أن السفينة تقل على متنها نحو 2073 سائحًا يمثلون 55 جنسية مختلفة، إلى جانب 1121 فردًا من طاقمها، في واحدة من أكبر الرحلات السياحية البحرية التي تستقبلها المنطقة خلال الفترة الحالية، بما يعكس تنامي حركة الكروز السياحي الوافد إلى الموانئ المصرية.

ويأتي استقبال السفينة في إطار خطة تستهدف تنشيط السياحة البحرية وتعزيز الربط السياحي بين الموانئ المصرية والسعودية، بما يسهم في دعم مكانة البحر الأحمر كمقصد سياحي إقليمي يجمع بين السياحة الشاطئية والأنماط الثقافية والبيئية المختلفة.

وشهد الميناء مراسم استقبال مميزة للسفينة، في ظل استعدادات تنظيمية وأمنية لتسهيل إجراءات دخول السائحين، حيث تمثل رحلات الكروز أحد الروافد الاقتصادية المهمة للمدن الساحلية، لما توفره من فرص لتنشيط قطاعات السياحة والخدمات والتجارة المحلية.

ومن المقرر أن يتوجه السائحون على متن السفينة في جولات سياحية إلى عدد من المقاصد، من بينها مدن مرسى علم والأقصر وأسوان، ما يسهم في زيادة نسب الإشغال الفندقي، وتنشيط حركة الأسواق، ودعم العوائد المباشرة للقطاع السياحي والخدمي بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر.

يُذكر أن سفينة «أرويا» مملوكة لمؤسسة حكومية تابعة للمملكة العربية السعودية، وتحمل علم دولة مالطا، ويبلغ طولها نحو 335 مترًا، وبغاطس يصل إلى 8.5 متر، وتُعد من أحدث السفن السياحية العاملة في البحر الأحمر ضمن منظومة سياحة الرحلات البحرية.