متوسط سعر الدولار في مصر يوم الأحد

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر ليسجل 47.15 جنيه مستهل تعاملات الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، تباينا، اليوم الأحد في بنوك (قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو:

47.17 جنيه للشراء.

47.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، استقرارا اليوم في بنوك (مصر ، نكست) عند 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الأهلي، القاهرة، الإسكندرية) لنحو 47.11 جنيه للشراء، 47.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي،قطر الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي) نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (البركة، ميد بنك، أبو ظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني) لنحو 47.08 جنيه للشراء، 47.18 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في أبو ظبي الأول ليسجل 47.07 جنيه للشراء، 47.17 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنوك (كريدي أجريكول، إتش إس بي سي HSBC، الشركة المصرفية العربية) لنحو 47.05 جنيه للشراء، 47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الأحد

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي لنحو 47.07 جنيه للشراء 47.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

47.17 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.15 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار الانخفاض في مصر مطلع تعاملات الأسبوع، مسجلا تراجع يتراوح بين 9 لـ 11 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.