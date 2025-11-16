قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 29 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى Cairo ICT
خبير إسرائيلي: نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس بالقوة العسكرية
ما هو الحليب النباتي الأكثر صحة؟.. مزايا الصويا والشوفان واللوز و الأرز الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر يوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر ليسجل 47.15 جنيه مستهل تعاملات الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، تباينا، اليوم الأحد في بنوك (قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي،  تنمية الصادرات)  لنحو:

 47.17 جنيه للشراء.

47.27 جنيه للبيع.

وسجل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، استقرارا اليوم في بنوك (مصر ، نكست) عند 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الأهلي، القاهرة، الإسكندرية) لنحو 47.11 جنيه للشراء، 47.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي،قطر الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي) نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

هبط  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك (البركة، ميد بنك، أبو ظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني) لنحو 47.08 جنيه للشراء، 47.18 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في أبو ظبي الأول ليسجل  47.07 جنيه للشراء، 47.17 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنوك (كريدي أجريكول، إتش إس بي سي HSBC، الشركة المصرفية العربية) لنحو 47.05 جنيه للشراء، 47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الأحد

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي لنحو  47.07 جنيه للشراء 47.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد  

47.17 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد 

47.15 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار الانخفاض في مصر مطلع تعاملات الأسبوع، مسجلا تراجع يتراوح بين 9 لـ 11 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي. 

متوسط سعر الدولار سعر الدولار أعلي سعر لشراء الدولار الدولار سعر بيع الدولار

