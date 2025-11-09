قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
رئيس الوزراء يتفقد سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بمعرض النقل الذكي
وفاة زوجة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد الطلحي: الصلاة على النبي أعظم قربة إلى الله وهي باب السعادة دنيا وآخرة
قافلة "زاد العزة" الـ 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزير المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
كامل الوزير يستعرض أحدث وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر
ركلات الترجيح والعامل النفسي.. تفاصيل خطة مدربا الأهلي والزمالك بنهائي السوبر المصري
وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة
للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم
روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة يشوبها عوامل مزعجة.. وإصلاحها يتطلب وقتا طويلًا
السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم : تهجير أكثر من 12 مليون شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 9-11-2025، مقابل الجنيه،  في جميع البنوك العاملة اليوم.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الاسلامي 47.38  جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الشركة المصرفية 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.31 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

 بنك مصر  

سعر الدولار في بنك مصر  47.31 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في قناة السويس 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطني 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الاحد سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة

لا تهاون مع الخارجين عن القانون.. شاهد أكبر حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

صورة أرشيفية

8 محظورات قانونية على مرشحي انتخابات مجلس النواب

لافروف

لافروف: إنهاء الصراع في أوكرانيا مشروط بوضع مصالح روسيا في الاعتبار

بالصور

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد