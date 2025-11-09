رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 9-11-2025، مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة اليوم.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.



سعر الدولار اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الاسلامي 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الشركة المصرفية 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.31 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.31 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في قناة السويس 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطني 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.