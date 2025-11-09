قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

دواجن وبيض
دواجن وبيض
آية الجارحي

أسعار الدواجن، استقرت على تراجع الأسبوع الماضي في المزارع والأسواق، بعد ارتفاع نهاية الشهر الماضي.

 وكان سعر كيلو الدواجن في الأسواق تراجع في الأسواق بنحو 4 جنيهات، لتعود إلى نفس أسعار أول الشهر الماضي.

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 61 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 61 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 71 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم


وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 61 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 71 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 93 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100 و105 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهاً.

كتكوت فيومي 12 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 190و 210 جنيهات.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين45  و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد الدواجن البيضاء الدواجن الأمهات الدواجن الساسو الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء باكستان

رئيس وزراء باكستان يصف مباحثاته مع رئيسي تركيا وأذربيجان بـ "المثمرة"

غواصة تعمل بالطاقة النووية

وزير دفاع كوريا الجنوبية: يمكننا بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أقل من 10 سنوات

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوقف رسوم التعويض الكربوني على ركاب 21 شركة طيران أوروبية ويكافح التضليل البيئي

بالصور

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد