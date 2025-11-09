قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حداد «إلكتروني» بعد وفاة عروس مدينة نصر.. رسائل تعزية من أصدقاء وأقارب تغريد طلبة| ماذا قالوا؟
قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم
فضل دعاء الصباح .. يفتح هذا الباب و15 سببًا آخر يجعلك لا تفوته
رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر
أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك
تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة
غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا
التنمر يسرق الطفولة .. خبيرة نفسية تكشف العلامات الخفية | فيديو
يُتابعها الكثيرون .. دراسة تكشف مفاجأة غير مُتوقعة عن مشاهدة أفلام الرعب
الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا
الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم .. علي جمعة: النبي حدّد 3 علامات
تصريح جريء.. عمرو الدردير يُشعل «القمة»: الزمالك هيكسب.. والأهلي «مش هيعرف يوقّف بيزيرا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 9-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار مع أول تعاملات له صباح اليوم الأحد الموافق 9-11-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

ثبات الدولار

وشهد سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه بعد تعطل العمل داخل الجهاز المصرفي منذ مساء الخميس الماضي.

بداية العمل في البنوك

مع انتهاء إجازة العطلة الأسبوعية؛ يبدأ البنك المركزي المصري في إلزام الجهاز المصرفي بالعودة للعمل اعتبارا من اليوم الأحد.

سعر الدولار في مصر

لماذا استقر الدولار

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه منذ مساء الخميس الماضي، نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي وبدء مواعيد الراحة الأسبوعية للبنوك منذ صباح أمس الجمعة وحتي مساء أمس.

قبل انتهاء العمل في البنوك ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 11 جنيه على أساس أسبوعي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار استقرارا مع آخر تعامل في البنك المركزي المصري ليصل لـ47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.28 جنيه للبيع و 47.38 جنيه للشراء في بنوك " التنمية الصناعية، البركة، بيت التمويل الكويتي،HSBC".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للشراء في بنوك " مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء وو 47.42 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع في بنوك “ التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، نكست، كريدي أجريكول، الإمارات دبي، أبوظبي الأول”.

أذون باليورو

وأعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو في عطاء أجراه الأسبوع الماضي .

كشف البنك المركزي المصري عن بيع أجل 364 يوما بعملة اليوم بـ 726.7 مليون يورو بحد أدني للفائدة نسبته 2.25% وأعلي سعر 3% ومتوسط سعر بنسبة 2.361%.

قال البنك إن إجمالي عروض طلبات الإكتتاب المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغت 26 طلبا مقدما

وعلي سياق متصل قال البنك المركزي إنه قبل استثمارات شراء أجل 364 يوما بقيمة 591.7 مليون يورو بإجمالي 20 طلبا مقبولا من المستثمرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للأجل 2.25% وأقل سعر بنسبة 2.25% وأعلي سعر بنسبة 2.25%.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك مال واعمال اعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

ترشيحاتنا

حبس

حبس عاطل ادعى سرقته بالإكراه بغرض زيادة نسب المشاهدة في القليوبية

اموال

فتاة فرنسية تتهم زوج والدتها بالنصب والاستيلاء على 50 ألف جنيه

حائزي المواد المخدرة

حملات موسعة بمحيط مترو حدائق حلوان لضبط حائزي المواد المخدرة| صور

بالصور

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

فيديو

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد