واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى 10 بنوك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

دولار امريكي
دولار امريكي
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا نسبيًا في  البنوك، حيث تراوحت الأسعار بين 47.54 و47.73 جنيهًا.


وجاءت الأسعار في 10 بنوك على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 47.52 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك مصر: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.57 جنيهًا للشراء – 47.67 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

بنك قناة السويس: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيهًا للشراء – 47.68 جنيهًا للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

بنك المصرف المتحد: 47.57 جنيهًا للشراء – 47.67 جنيهًا للبيع


ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء في سوق الصرف الرسمي، مدعومًا باستقرار المعروض النقدي وزيادة الثقة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
كما يشير مراقبون إلى أن الفجوة الضيقة بين سعري الشراء والبيع تعكس توازنًا بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في البنوك.

