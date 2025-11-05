للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

أعلن مجلس الوزراء على استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام 3،2،1 بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025.

و أبلغ البنك المركزي البنوك اليوم باستمرار تطبيق أسعار عائد (3%، 8%) متناقص على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام (3،2،1) السابق طرحها لمنخفضي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تيسير علي محدودي ومتوسطي الدخل

ويأتي هذا القرار تيسيراً على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين قاموا بالفعل بالتقدم للحجز في وقت سابق لتعديل أسعار العائد التي تمت مؤخرا.