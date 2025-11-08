سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت 8-11-2025

أظهر سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع اول تعاملات اليوم السبت الموافق 8-11-2025 علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

استقرار الدولار

وسجل سعر الدولار ثباتا في مواجهة الجنيه المصري، منذ اخر يوم عمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس.

لماذا استقر الدولار

وشهد سعر الدولار استقرارا منذ آخر تداولات في البنوك المصرية العاملة داخل السوق المصرية، نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي المصري.

البنك المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي فإن البنوك المصرية قد حصلت على يومي إجازة راحة أسبوعية بدأت صباح اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت؛ للموظفين بمختلف الفروع والقطاعات والادارات المختلفة بالبنوك على مستوي الجمهورية.

تحركات الدولار

وفقا لأخر تداول مسجل أمس فقد ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 11 قرشا قبل ان يتم تعطل العمل.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي " الإسكندرية و التنمية الصناعية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبعي في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، HSBC".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك" قطر الوطني الأهلي QNB، القاهرة، المصري العقاري العربي، العربي الافريقي الدولي، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد،فيصل الاسلامي، نكست،التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع في بنك سايب.