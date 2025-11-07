سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025 داخل السوق الرسمية.

تعاملات البنوك

وأظهر سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه في آخر تداولات مسجلة داخل البنوك المصرية مساء أمس.

تعطل العمل في البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس نظرا لبدء مواعيد العطلة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي .

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري عن منح كل العاملين بالجهاز المصرفي إجازة رسمية تبدأ من اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت دون تغيير.

بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن كافة الإدارات والقطاعات على مستوى البنوك العاملة في مصر قد تعطلت حتي ساعات مبكرة من صباح الأحد المقبل.

تداولات الدولار أمس

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس علي مستوي الجهاز المصرفي .

الدولار يرتفع

وسجل سعر الدولار زيادة بلغت 11 قرشا أمام الجنيه، ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها علي مدار الأسبوعين الماضيين.

تذبذب الدولار في البنوك

وفقا لتداولات الأسبوع الماضي للدولار والتي أظهرت تراجعا في قيمة الدولار أمام الجنيه بقيمة وصلت لنحو 17 قرشا في المتوسط، وسط تصاعد في قيمة الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجنيه نحو 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,25 جنيه للشراء و 47,35 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، البركة، HSBC".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

أعلي سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، نكست، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول".