رئيس البنك الأهلي: نسبة الشمول المالي وصلت 76.6% بإجمالي 63 مليون عميل

كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي، تفاصيل مبادرة «افتح حسابك في مصر» التي أعلن عنها البنك المركزي بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قائلًا: "المبادرة خاصة بالشمول المالي، ولها شروط معينة داخل مصر، حيث بدأنا تنفيذها في الخارج للمصريين المقيمين بالخارج لتقديم خدمات الشمول المالي لهم، إذ يتوجه المصريون إلى السفارات والقنصليات.

وأضاف الأتربي، خلال مداخلة مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار، أنه تم تحديد نحو 16 دولة لتطبيق المبادرة، يقدم المواطن أصل مستند البطاقة أو جواز السفر بشرط أن يكون ساريين، ويقوم بالتوقيع على نموذج فتح الحساب وفق الشروط المقررة، ويحق له فتح حساب بحد أقصى 15 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملة المحلية حتى 750 ألف جنيه مصري، ويحصل على بطاقة يستطيع من خلالها استخدام الكارت أو إصدار شهادات استثمار، ولكن في حدود المبالغ القصوى المحددة، وفي حال رغب في زيادة المبلغ، فعليه زيارة الفرع داخل مصر".

وعن تلك الحدود، كشف الأتربي، أن هذه الحدود تمثل مرحلة بداية لتشجيع العملاء ضمن إطار مبادرة الشمول المالي للمصريين في الخارج، موضحًا أنه إذا أراد العميل زيادة المبلغ المودع، فسيكون عليه استيفاء مزيد من المستندات، مثل مستندات "اعرف عميلك" وغيرها من الوثائق المطلوبة وإذا أراد زيادة حدود الحسابات فعليه الانتظار حتى يعود لمصر .

وأشار الأتربي إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر وصلت إلى 76.6% من إجمالي السكان البالغين في عام 2025، بعدد 63 مليون عميل يتعاملون مع البنوك من أصل 80 مليون عميل محتمل، بينما كانت النسبة في عام 2016 لا تتجاوز 15%، قائلًا: "نريد من خلال هذه المبادرة تشجيع مزيد من الشرائح على الدخول في منظومة الشمول المالي".

ولفت إلى أن المبادرة ليست محددة المدة، بل على العكس ستكون مستمرة لتعزيز الشمول المالي، موضحًا: "المبادرة تستهدف المصريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج، وتبدأ بقيمة 15 ألف دولار للحساب الأجنبي أو 750 ألف جنيه للحساب بالجنيه المصري".