قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة تلفيق صور وفيديوهات خادشة لآخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| الاستعداد لمهرجان الثقافة والفنون.. المشاركة بمؤتمر حقوق المرأة.. وتجربة طوارئ بالمطار

مهرجان
مهرجان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 1/2/2026 أحداثا متنوعة.

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثالثة عشرة يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

 تنظم المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية ، ويستمر المهرجان حتى 9 فبراير الجارى، وذلك فى إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون فى التنشيط السياحى والتبادل الثقافى بين الشعوب. 

ويشهد المهرجان مشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، مونتنيجرو، و6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف فى لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنسانى.

بمشاركة 14 فرقة.. انطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الأربعاء المقبل

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر " استثمار الخطاب الدينى والإعلامى وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامى " ، الذى يقام بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف على مدار يومى الأول والثانى من فبراير 2026 ، بالشراكة بين الأزهر الشريف ، والمجلس القومى للمرأة ، ومنظمة تنمية المرأة (WDO ). 


محافظ أسوان يشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر حماية وتعزيز حقوق المرأة.. صور

جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالمشاركة فى فعاليات سيناريو تجربة الطوارئ العملية متسعة النطاق التى تم تنفيذها بمطار أسوان الدولى للسيطرة على حادث طائرة داخل المطار، وذلك بحضور الطيار شريف عبد الناصر مدير المطار ، وبمشاركة جميع الإدارات الداخلية والمعاونة بالمطار ، فضلاً عن العديد من الجهات الخارجية. 


تنظيم حفل ختامى لجمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي شهدت إزالة 314 حالة تعدٍ بمساحة وصلت إلى 185 ألف و408 م2، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.


إزالة 314 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ 28 في أسوان

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد