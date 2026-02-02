أخبار أسوان| الاستعداد لمهرجان الثقافة والفنون.. المشاركة بمؤتمر حقوق المرأة.. وتجربة طوارئ بالمطار

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 1/2/2026 أحداثا متنوعة.

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثالثة عشرة يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تنظم المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية ، ويستمر المهرجان حتى 9 فبراير الجارى، وذلك فى إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون فى التنشيط السياحى والتبادل الثقافى بين الشعوب.

ويشهد المهرجان مشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، مونتنيجرو، و6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف فى لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنسانى.

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر " استثمار الخطاب الدينى والإعلامى وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامى " ، الذى يقام بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف على مدار يومى الأول والثانى من فبراير 2026 ، بالشراكة بين الأزهر الشريف ، والمجلس القومى للمرأة ، ومنظمة تنمية المرأة (WDO ).



جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالمشاركة فى فعاليات سيناريو تجربة الطوارئ العملية متسعة النطاق التى تم تنفيذها بمطار أسوان الدولى للسيطرة على حادث طائرة داخل المطار، وذلك بحضور الطيار شريف عبد الناصر مدير المطار ، وبمشاركة جميع الإدارات الداخلية والمعاونة بالمطار ، فضلاً عن العديد من الجهات الخارجية.



تنظيم حفل ختامى لجمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي شهدت إزالة 314 حالة تعدٍ بمساحة وصلت إلى 185 ألف و408 م2، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.



