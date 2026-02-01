تنظيم حفل ختامى لجمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف بأسوان

فى لفتة إنسانية شهد الحفل الختامى لجمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف بأسوان تكريم الأعضاء المحالين للمعاش، وأسر الأعضاء المتوفين تقديراً لعطائهم وجهودهم خلال سنوات العمل، كما تضمن الحفل تكريم مديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية تقديرًا لدورهم فى دعم العملية التعليمية بمنطقة أسوان الأزهرية.

حضر الفعاليات الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، والشيخ محمد حفنى، مدير عام وعظ أسوان، ومحمود الراوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، ومديرى المراحل والإدارات التعليمية، وشيوخ المعاهد الأزهرية، وأسر المكرمين.

تكريم

وقدم فقرات الحفل الإعلامى عبد الله الأنصارى، كبير مذيعين بقناة طيبة، وشاركه التقديم الشيخ عبد الرحمن الطيرى، واعظ بمنطقة وعظ أسوان، حيث عكست الفعاليات روح التقدير والعرفان لمن خدموا المؤسسة الأزهرية.