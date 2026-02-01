إنتر ميلان يفوز على كريمونيسي 2-0 بالدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على ضيفه كريمونيسي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب جيوفاني زيني.

وافتتح التسجيل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 16، قبل أن يضيف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 31، مؤكدًا سيطرة الفريق طوال مجريات المباراة.

وحافظ إنتر على شباكه نظيفة، حيث فشل كريمونيسي في تهديد مرمى الفريق المضيف طوال اللقاء، وسط أداء متفوق من لاعبي الإنتر على كافة المستويات.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد كريمونيسي عند 23 نقطة في المركز الـ15.