إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره بيزا، بسداسية مقابل هدفين، في إطار الجولة 22 بالدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية بيزا اللاعب ستيفانو موريو في الدقيقتين 11، 23.

فيما جاءت سداسية إنتر ميلان عن طريق بيتر زيلينسكي من ركلة جزاء ولاوتارو مارتينيز وفرانشييكو بيو وفيديريكو دي ماركو وأنجي يوان وهنريك مخيتيريان في الدقائق 39، 41، 45+2، 82، 86، 90+3.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفان دي فريج – يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: كارلوس أوقستو – هنريك مخيتريان – بيوتر زيلينسكي – بيتار سوتشيتش – لويس هنريكي.

خط الهجوم: بيو إيسبوسيتو – لاوتارو مارتينيز.

ويتصدر فريق إنتر ميلان قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة وبفارق 6 نقاط عن جاره ميلان الوصيف، فيما يأتي بيزا بالمركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.